هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 09:37 م

نصب تكريمي لضحايا إطلاق النار في وولمارت بإل باسو في ولاية تكساس في 6 آب/أغسطس 2019

دفع منفذ عملية إطلاق نار في تكساس أودت بحياة 22 شخصا ببراءته من تهمة القتل العمد خلال مثوله أمام المحكمة الخميس، وفق ما أعلن مكتب الادعاء.

ويُتّهم باتريك كروزيوس (21 عاما) بإطلاق النار الجماعي في 3 آب/أغسطس في احد فروع سلسلة متاجر وولمارت بمدينة إل باسو غرب ولاية تكساس. واعترف للشرطة لدى إلقاء القبض عليه باستهدافه "مكسيكيين".

وقال مكتب النائب العام في إل باسو إن "كروزيوس أقر بعدم الذنب بعد ظهر اليوم".

واضاف أن المدعي العام "سيطلب عقوبة الإعدام".

وهذا أول مثول علني لكروزيوس أمام المحكمة منذ توقيفه.

وقال المدعي العام لمنطقة غرب تكساس جون باش إنه يتم النظر في القضية باعتبارها عمل إرهاب داخلي.

ويعتقد أن كروزيوس قاد سيارة لتسع ساعات من بلدته آلان بشمال تكساس، وصولا إلى مدينة إل باسو الحدودية ذات الغالبية من أصول اسبانية.

واتهم منتقدو دونالد ترامب الرئيس بإذكاء مشاعر الكراهية لدى القوميين البيض في الولايات المتحدة بخطابه المعارض للهجرة، ومنها تصريحات تصف المهاجرين المكسيكيين بالمجرمين والمغتصبين.

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