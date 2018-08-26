مطلق النار في جاكسونفيل قُتل في المكان ولا مشتبه به ثانياً (الشرطة)
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سيارات شرطة أمام موقع إطلاق نار في جاكسونفيل بولاية فلوريدا في 26 آب/أغسطس 2018.(afp_tickers)
أعلنت شرطة جاكسونفيل أن المسلّح الذي أطلق النار الأحد خلال مسابقة لألعاب الفيديو في المدينة الواقعة في شمال شرق ولاية فلوريدا الاميركية مما تسبّب بسقوط "عدد من القتلى" كان لوحده وقد لقي مصرعه في المكان.
وقال شريف المدينة مايك وليامز خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا مشتبها بهم آخرون في الوقت الراهن. لدينا مشتبه به واحد في هذه القضية وقد مات في عين المكان"، مضيفاً "هو ذكر أبيض ونحن نواصل عملنا للتأكد من هويته".
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد سقط أربعة قتلى و11 جريحاً، لكن الشرطة لم تعلن في الحال عن حصيلة الضحايا.
وحصل اطلاق النار خلال مسابقة لكرة القدم الاميركية عبر ألعاب الفيديو في حانة في منطقة جاكسونفيل لاندينغ التي تضم مطاعم وأمكنة ترفيه.
وأوضح الشريف وليامز أن إطلاق النار حصل داخل أحد مطاعم المجمّع الترفيهي، من دون مزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إن السلطات "انتهت لتوّها" من تمشيط المكان.
من جهتها نقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن أحد اللاعبين ويدعى ستيفن جافاروسكي أن مطلق النار هو لاعب شارك في المسابقة وخسر، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب