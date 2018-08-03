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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 06:41 ص 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:41

رفضت المعارضة في زيمبابوي الجمعة نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وصفتها بأنها "مزورة" "وغير قانونية" بعد إعلان فوز الرئيس إيمرسون منانغاغوا فيها بفارق ضئيل، في حين تخيم على البلاد أجواء من التوتر.

وتفيد النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات ليل الخميس الجمعة أن منانغاغوا فاز من الدورة الأولى بنسبة 50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3 بالمئة لزعيم المعارضة نلسون تشاميسا في الاقتراع الذي جرى الاثنين.

وأكد تشاميسا الجمعة أنه الفائز في الانتخابات، ووصف النتائج الرسمية بانها "مزورة وغير قانونية وغير شرعية وتتضمن ثغرات كثيرة تقوض مصداقيتها".

وقال خلال مؤتمر صحافي في هراري "لقد فزنا في هذه الانتخابات ونحن مستعدون لتشكيل حكومة".

وكان تشاميسا تحدث سابقا عن التزوير على تويتر الجمعة وقال أن "مستوى التعتيم وتغييب الحقيقة والانحلال الاخلاقي وانحطاط القيم أمر صادم".

وعقد المؤتمر الصحافي وسط أجواء ترقب وتوتر في فندق في العاصمة هراري بعد أن تدخل العشرات من رجال الشرطة مسلحين بوسائل مكافحة الشغب وطلبوا من الصحافيين المغادرة. لكنهم سرعان ما غادروا المكان وقام معارضون بتجميع الصحافيين مجددا.

في المقابل، أشاد منانغاغوا بالنصر متحدثا عن "بداية جديدة" لزيمبابوي، علما أنه اختير بدعم من الجيش لخلافة روبرت موغابي في حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتب على توتير "رغم أننا خضنا الانتخابات منقسمين، غير أننا متحدون في أحلامنا".

وأثارت اتهامات المعارضة للجنة الانتخابات بالتزوير تظاهرات احتجاج في هراري الاربعاء قتل خلالها ستة أشخاص عندما فتحت قوات الجيش والشرطة النار على المتظاهرين.

وعمد الجنود والشرطة إلى إخلاء وسط المدينة يوم الخميس حيث توعدت الحكومة بعدم التساهل مع الاحتجاجات.

والجمعة، بدت الشوارع والأسواق مزدحمة كالمعتاد في حين تمركزت شاحنة تابعة للجيش وشاحنتين مزودتين بمدافع مائية خارج مقر حركة التغيير الديمقراطي.

أما في ضواحي مدينة مباري فاحتفل أنصار حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية بالفوز.

وقال تنداي مكدازي أخصائي تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 32 عاماً، "هذه زيمبابوي جديدة، نحن سعداء". ولم يبد انزعاجاً من فوز منانغاغوا بفارق ضئيل، قائلاً إن "هذا برهان على أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة".

- "أمتعة موغابي" -

هنأ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس المنتخب وتعهد العمل معه من كثب، داعياً "كل القادة السياسيين وشعب زيمبابوي الى قبول نتائج الانتخابات".

وقال تشارلز لوري من مؤسسة فيريسك مابلكروفت إن "مهمة منانغاغوا لم تكن مجرد الفوز في الانتخابات بل إقناع المجتمع الدولي بأن زيمبابوي تبدأ بداية جديدة من خلال الفوز بطريقة نزيهة وعادلة".

ووصف لوري قمع الاحتجاجات بأنه "عرض واضح حول كيف يعتزم منانغواغوا أن يحكم".

منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980، عرفت زيمبابوي رئيسين فقط هما موغابي الذي حكم بقبضة من حديد لمدة 37 عاماً ومنانغاغوا الذي كان يده اليمنى.

وعد الرئيس الجديد بانتخابات حرة ونزيهة من شأنها أن تنهي سنوات القمع الوحشي وعزلة زيمبابوي الدولية وتجذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد المنهار.

لكن تشاميسا كرر مراراً اتهاماته بالتزوير وقال ان اللجنة الانتخابية التي لطالما اتهمت بالتزوير في ظل موغابي إنما كررت "سرقة الانتخابات" لصالح الحزب الحاكم.

وقال متحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في وقت مبكر الجمعة إن الحزب يعتزم التوجه الى القضاء رغم أن الأمل يبدو ضئيلاً في قلب النتيجة.

ورفضت اللجنة الانتخابية المزاعم بالتحيز والتزوير وأشاد المراقبون الدوليون بتنظيم الانتخابات في أجواء سلمية.

لكن مراقبي الاتحاد الأوروبي قالوا إن جميع المرشحين لم يحظوا بفرص متكافئة، وأن حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية حظي بتغطية مكثفة في وسائل الإعلام الحكومية.

- تحديات ضخمة -

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 80 في المئة في معظم محافظات البلاد العشر. وفاز الحزب الحاكم بسهولة في الانتخابات البرلمانية.

وكان واضحاً أن منانغاغوا البالغ من العمر 75 عاماً هو الأوفر حظاً للفوز، لكن تشاميسا وهو محام في الأربعين من عمره، سعى إلى استقطاب الناخبين الشبان وسكان المدن.

واتهم منانغاغوا بالتورط في حملة ترهيب الناخبين خلال انتخابات عام 2008 عندما انسحب زعيم المعارضة مورغان تشانغيراي من الدورة الثانية بعد مقتل 200 من مؤيديه على الأقل.

ويواجه الرئيس تحديات هائلة لا سيما في ما يتعلق بانهاض الاقتصاد الذي تركه موغابي في وضع كارثي بعد الاستيلاء على المزارع المملوكة من البيض وأمام التضخم الهائل وهروب رؤوس الأموال.

ويواجه الرئيس كذلك مؤسسات صحية وتعليمية بالية بعد أن كانت مزدهرة، في حين هاجر الملايين من سكان زيمبابوي بحثاً عن عمل.

وقال مصمم الأزياء ستيفن نيانغاني (34 عاماً) في هراري الذي لا يكسب ما يكفي لدفع الرسوم المدرسية لولديه، "لا يمكننا حتى أن نقول إلى أين نحن ذاهبون. لدي شكوك حيال أن حياتنا ستتحسن".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب