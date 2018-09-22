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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 07:41 م 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:41

الرئيس السابق لحزب الاستقلال نايجل فاراج يتحدث خلال التظاهرة (afp_tickers)