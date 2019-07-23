هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 06:30 م

رئيس جنوب السودان سالفا كير يتحدث إلى الصحافيين في جوبا في 09 تموز/يوليو 2019

اندلعت معارك الثلاثاء بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان بين القوات الحكومية ومتمردين رفضوا اتفاق السلام الذي تم توقيعه قبل أشهر، حسبما أعلن متمردو جبهة الإنقاذ الوطني في بيان.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في جوبا مع بدء المعارك في لوبونوك التي تبعد نحو مئة كيلومتر.

وأعلنت حركة التمرد التي أطلقها في 2017 الجنرال توماس سيريلو سواكا لإسقاط نظام الرئيس سالفا كير، أنها تعرضت لهجوم صباح الثلاثاء.

وأوضحت جبهة الإنقاذ الوطني أنها قتلت ثمانية "جنود أعداء"، في معلومات تعذر التأكد من صحتها من مصدر مستقل. وأضاف البيان أن "قيادة جبهة الإنقاذ الوطني تتوقع مزيدا من الهجمات".

وتقع لوبونوك بالقرب من المدينة التي ولد فيها الجنرال السابق سيريلو وكانت لفترة طويلة معقلا للمتمردين. وتعود آخر معارك وقعت في هذه المنطقة إلى حزيران/يونيو 2018.

من جهته، صرح لول رواي كوانغ وهو ناطق عسكري في جنوب السودان لوكالة فرانس برس "منذ صباح اليوم (الثلاثاء) لم نتمكن من الاتصال بقادتنا الميدانيين (في لوبونوك) ولا معلومات جديدة لدينا من هناك".

لكن مراسل فرانس برس ذكر أنه تم نشر جنود في جوبا يقومون بمراقبة أمنية أكبر من قبل.

وغرق جنوب السودان في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير الذي ينتمي لقبائل الدينكا، نائب الرئيس السابق رياك مشار وهو من اتنية النوير، بتدبير انقلاب ضده.

وأسفر النزاع الذي تخللته فظائع، إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص حسب دراسة صدرت مؤخرا، ودفع أكثر من أربعة ملايين شخص، أي نحو ثلث السكان، إلى مغادرة بيوتهم.

وأدى اتفاق السلام إلى تراجع كبير في المعارك مع أنها لم تتوقف تماما.

وينص هذا الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في موعد أقصاه 12 أيار/مايو.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك