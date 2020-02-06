هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 04:44 م

مقاتلون من فصيل سوري معارض يلقّمون مدفعاً في 6 شباط/فبراير 2020 في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تدور معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل الجهادية والمقاتلة

تخوض قوات النظام الخميس معارك ضد الفصائل المقاتلة في مدينة سراقب ومحيطها في شمال غرب سوريا، حيث تواصل تقدّمها رغم تحذيرات أنقرة التي أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وندّدت قيادة الجيش السوري في بيان الخميس بالتعزيزات التركية، معتبرة أنها تهدف الى "عرقلة تقدم" وحداته في المحافظة، التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على أكثر من نصف مساحتها وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

وتمكنت قوات النظام ليل الأربعاء من دخول مدينة سراقب التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات عدة، بعد انسحاب المئات من مقاتلي الفصائل منها. إلا أن مجموعات منهم شنّت هجوماً مضاداً على مواقع قوات النظام في المدينة، حيث تدور اشتباكات مستمرة بين الطرفين، بحسب المرصد.

كما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محوري النيرب من جهة وسراقب تفتناز من جهة أخرى، تتزامن مع اسناد مدفعي تركي وفق المرصد.

وأرسلت أنقرة، بحسب المرصد، تعزيزات عسكرية جديدة ليلاً تمركزت قرب مطار تفتناز الواقع شمال سراقب وشمال شرق مدينة حلب، بعد ساعات من إمهال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دمشق حتى نهاية الشهر الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط مراقبة أقامتها أنقرة في المنطقة.

وانتقدت قيادة الجيش السوري في بيان دخول الرتل التركي الذي قالت إنه انتشر بين ثلاث بلدات تقع شمال سراقب "بهدف حماية الإرهابيين.. وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري".

ولم يصدر أي تعليق تركي حول المشاركة التركية في المعارك، في وقت قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو للصحافيين في باكو "نتوقع من روسيا أن توقف النظام في أسرع وقت ممكن".

والمحافظة ومحيطها مشمولان باتفاق أبرمته روسيا أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018.

إلا أن قوات النظام تصعّد منذ أكثر من شهرين قصفها على المنطقة بدعم روسي، وتخوض حالياً معارك عنيفة في ريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحلب الغربي. وأوقع قصف روسي وسوري الخميس ستة قتلى مدنيين، وفق المرصد.

وأحصت الأمم المتحدة نزوح أكثر من نصف مليون شخص منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، بينما حذرت ثمان من كبرى منظمات الإغاثة الدولية من وضع "كارثي" يعيشه النازحون في إدلب.

وبينما يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الخميس لمناقشة تطورات إدلب، طالب الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس بوقف القصف الذي تشنه قوات النظام في إدلب وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إليها.

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