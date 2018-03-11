هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 11:31 ص 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:31

صورة التقطت ليل 10 آذار/مارس 2018 لانفجار على اثر قصف للقوات السورية لمدينة عربين في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق

شن النظام السوري الاحد غارات جوية والقى براميل متفجرة على الجزء المحاصر من الغوطة الشرقية التي تشهد منذ ثلاثة اسابيع حملة عسكرية دموية خلفت عشرات الجثث تحت الانقاض.

وعزل الجيش السوري السبت دوما، ابرز مدن الغوطة الشرقية بعدما تمكن اثر تقدم كبير من تقسيم المنطقة الى اجزاء ثلاثة: دوما ومحيطها شمالا، حرستا غربا، وبقية المدن والبلدات التي تمتد من الوسط الى الجنوب.

وواصلت قوات النظام بدعم روسي الاحد تقدمها في الغوطة الشرقية وسيطرت على بلدة مديرا التي تتوسط الاجزاء الثلاثة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى اشتباكات دارت في محيطها كما على جبهات اخرى بوتيرة اقل.

وكان الجيش السوري شن هجومه البري على الغوطة من الجهة الشرقية، وبسيطرته على مديرا التقت قواته المتقدمة بتلك الموجودة عند الاطراف الغربية، تحديدا قرب ادارة المركبات، القاعدة العسكرية الوحيدة لقوات النظام في الغوطة الشرقية.

ويضيق الجيش السوري يوميا الخناق على الفصائل المعارضة في الغوطة حيث يعيش 400 الف مدني محاصرين منذ العام 2013.

ووثق المرصد السوري الاحد مقتل 23 مدنيا بينهم 8 اطفال في القصف على عدد من مناطق الغوطة الشرقية.

ومساءً تركز قصف قوات النظام على حرستا التي استُهدفت بـ18 غارة.

ولا تزال جثث أكثر من 60 مدنياً عالقة تحت انقاض الابنية المدمرة في مسرابا وحمورية وسقبا، وفق ما نقل المرصد عن عائلات وجيران الضحايا.

وقال المرصد ان جثث 17 شخصا انتشلت من تحت الانقاض جراء قصف جوي وصاروخي تعرضت له مدينة دوما السبت.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى جراء القصف منذ بدء الحملة العسكرية في 18 شباط/فبراير الى نحو 1139 مدنيا بينهم 240 طفلا.

واستهدفت الفصائل المعارضة بدورها ضاحية جرمانا قرب دمشق، ما اسفر وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مقتل اربعة مدنيين.

- "مدينة خالية" -

في مدينة حمورية، شاهد مراسل فرانس برس شابا يبحث بين الدمار عن عائلته. وقال ان والده ووالدته واشقاءه الثلاثة قتلوا ولا تزال جثثهم تحت الانقاض.

وافاد المراسل عن انتشار رائحة كريهة في شوارع حمورية ناتجة عن جثث لم تنتشل منذ ايام.

وقال حسان (30 عاما) من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) لفرانس برس ان عمليات الاغاثة تمت حتى الان بجهد فردي وبواسطة معدات خفيفة.

واضاف "هناك حاليا اكثر من 20 عائلة تحت الانقاض ونحن بحاجة لاليات ثقيلة لانتشالهم، لكن ليس بمقدورنا استخدامها حتى لا يقصفها النظام. ليس بامكاننا اسعاف اي احد من تحت الانقاض".

في مدينة دوما، افاد مراسل فرنس برس عن جثث تتجمع في المشرحة بسبب صعوبة دفنها اذ بات متعذرا الوصول الى المقبرة التي تقع عند الاطراف نتيجة القصف.

وتمكنت قوات النظام السبت من عزل دوما بعد السيطرة على بلدة مسرابا الى جنوبها اثر حملة قصف عنيف مهدت لعملية اقتحام في مواجهة فصيل "جيش الإسلام".

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الجيش وبعد سيطرته على مسرابا اخرج "عشرات المدنيين بينهم نساء واطفال" من داخل احد الاقبية وتم نقلهم الى "احد مراكز الإقامة المؤقتة".

وتحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن "اخراج قوات النظام بين 75 ومئة شخص من مسرابا، التي باتت خالية من السكان ويعمها دمار كبير جداً".

وحذر وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس دمشق الأحد من استخدام الغازات السامة خاصة في الغوطة الشرقية، التي وردت منها تقارير عدة عن حالات اختناق بعد قصف لقوات النظام.

- مفاوضات إجلاء -

ويتزامن تقدم قوات النظام في الغوطة مع هدنة انسانية أعلنتها روسيا، تنص على وقف الاعمال القتالية خمس ساعات يوماً، ويتخللها فتح "ممر انساني" لخروج المدنيين، إلا أن أحداً لم يخرج منذ بدء تنفيذها قبل 12 يوماً، وفق المرصد.

وتتهم دمشق وموسكو الفصائل المعارضة بمنع المدنيين من الخروج.

ويُذكّر ما يحصل في الغوطة الشرقية بمعركة مدينة حلب التي حاصرت قوات النظام أحياءها الشرقية قبل أن تشن هجوماً برياً تخللته هدنات موقتة، إلى أن انتهت المعركة بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل المقاتلة شمال غرب سوريا.

وجراء التصعيد، يبحث مسؤولون محليون اتفاقاً لإجلاء جزئي من الغوطة الشرقية.

والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية السبت ممثلين عن الحكومة السورية للتفاوض.

وقال عضو في اللجنة فضل عن الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "ناقشت اللجنة عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة" بينها إدلب (شمال غرب) أو درعا جنوباً.

وأوضح مدير المرصد السوري لوكالة فرانس برس أن "المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا"، مشيراً إلى أن "القرار قد يُتخذ في أي لحظة".

ونفت الفصائل المعارضة مشاركتها في أي مفاوضات مع الحكومة السورية، مؤكدة رفضها سياسة الإجلاء.

وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومة وإثر حملات عسكرية عنيفة.

وعلى جبهة أخرى في سوريا، تدور اشتباكات قرب عفرين ذات الغالبية الكردية غداة وصول القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها إلى مشارف المدينة.

وتحدث مسؤولون عن "وضع مأساوي" للمدنيين في المدينة التي تقترب القوات التركية من حصارها اثر هجوم بدأته في 20 كانون الثاني/يناير.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد بغضب حلف شمال الاطلسي، متهما اياه بعدم دعم الحملة العسكرية التركية ضد المقاتلين الاكراد في سوريا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب