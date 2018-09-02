هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 02:03 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:03

عراقي فقد ساقه اليسرى قرب حوض السباحة في اربيل الاحد في 2 ايلول/سبتمبر 2018

شارك معوقون فقدوا اطرافهم خلال المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية وسط متعة كبيرة في نشاط منظم لممارسة السباحة بمساعدة أطراف صناعية داخل حوض في أربيل، كبرى مدن أقليم كردستان شمال العراق.

بين هؤلاء ربيع عبد اللطيف الذي فقد احدى ساقيه في هجوم شنه التنظيم المتطرف في مدينة الموصل، التي ينتمي اليها وتبعد مسافة مئة كلم غرب أربيل.

وقال لدى خروجه من حوض السباحة لفرانس برس "لدي 80 بالمئة من قدراتي السابقة لكي اكمل حياتي (...) بامكاني قيادة السيارة كما أستطيع العمل".

بدوره، يقول عبد الزهرة كاظم من مدينة الناصرية وكان ضحية احد الهجمات التي وقعت في بغداد، إنها "سعادة لا توصف".

وتابع متحدثا من داخل حوض سباحة في أحد فنادق أربيل "منذ الطفولة أسبح واليوم استطيع ان امارس رياضة السباحة مجددا".

في هذه الأثناء، جلس ستة رجال فقد كل واحد منهم احدى ساقيه ويستعين بأخرى صناعية قرب حوض السباحة على كراسي بلاستيكية في الظل تجنبا لحرارة الشمس الحارقة بانتظار دورهم ، فيما يراقب مسؤولون أكراد وكويتيون متابعة النشاط الذي تدعمه الجمعية الكويتية للإغاثة ونفذته "مؤسسة روناهي الخيرية" بهدف تأهيل ضحايا الارهاب.

وقال محافظ أربيل نوزاد هادي أن المسألة تتعلق ب"إعادة الحياة والأمل" لهؤلاء الضحايا جراء هجمات التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة البلاد واعلن الموصل "عاصمة" ما يسمى بدولة "الخلافة" طوال ثلاث سنوات.

وادت المعارك التي خاضتها القوات العراقية لاستعادة جميع المدن التي كانت تحت قبضة الجهاديين، واعلان "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية نهاية العام الماضي، إلى اصابة عدد كبير من المقاتلين.

إلى ذلك، خلفت الهجمات الأرهابية التي شنها الجهاديون خلال الاعوم الماضية مئات الجرحى المدنيين ما يزيد من أعداد المعوقين في البلاد التي شهدت حروبا متلاقحة منذ الحرب العراقية الإيرانية بين العامين 1980-1988.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب