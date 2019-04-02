هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 06:36 ص

كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل بتاريخ 19 آذار/مارس 2019

حذّر كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الثلاثاء من أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق ينظم العملية "يزداد يوماً بعد يوم".

وقال بارنييه إن "بريكست بدون اتفاق لم يكن يوما السيناريو الذي نتمناه أو نسعى إليه (...) لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مستعدة" الآن لهذا السيناريو الذي "يزداد احتمالا يوما بعد يوم".

وجاءت تصريحاته خلال خطاب ألقاه في مركز أبحاث في بروكسل غداة فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجددا في اتخاذ موقف موحد حيال أي بديل لاتفاق بريكست الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي العام الماضي.

وقال بارنييه "دعونا لا ننسى أن لدينا اتفاقا أبرمته تيريزا ماي والحكومة البريطانية مع المجلس والبرلمان الأوروبيين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، أي منذ أربعة أشهر".

وأضاف "حاولنا التأكد من أنه سيكون بوسع بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، وهو ما كانت (لندن) تتطلع إليه". وأكد أنه إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من التكتل "بشكل منظم فإن هذا الاتفاق هو الوحيد" الذي سيكون بإمكانها الحصول عليه.

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