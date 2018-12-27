مفوضية الانتخابات في مدغشقر تعلن فوز الرئيس الأسبق راجولينا بالرئاسة

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 02:51 م

المرشح الى الانتخابات الرئاسية في مدغشقر اندري راجولينا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أعلنت مفوضيّة الانتخابات في مدغشقر الخميس انتخاب الرئيس الأسبق أندري راجولينا رئيساً للبلاد بعد فوزه بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الفائت وهزم فيها الرئيس الأسبق مارك رافالومانانا.

وبحسب النتائج التي نشرتها المفوضية فإنّ راجولينا (44 عاماً) فاز بـ55,66 بالمئة من الأصوات مقابل 44,34 حصل عليها رافالومانانا (69 عاماً).

واتّسمت جولتا الانتخابات بتبادل الجانبين اتّهامات بالتزوير.

والاثنين، دعا رافالومانانا أنصاره الى الاحتجاج بعدما بدا أنّه يتّجه إلى الخسارة مع انتهاء فرز ثلاثة أرباع أصوات المقترعين في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

لكنّ رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي كريستيان بريدا أكّد أنّه لم يلاحظ أيّ مخالفات كبيرة في الاقتراع الذي قال إنّه كان "شفافاً ومنظّماً بشكل جيّد".

وخاض راجولينا الذي كان يعمل في قطاع الإعلان والموسيقى، منافسة شرسة مع رافالومانانا الذي صنع ثروة على رأس مجموعة للألبان منذ أزمة 2009.

وبعد انتخابه رئيساً في 2002، اضطر رافالومانانا للاستقالة في العام 2009 في مواجهة تظاهرات عنيفة نظّمها راجولينا الذي كان انتخب رئيسا لبلدية العاصمة انتاناناريفو.

وبعد ذلك فرض الجيش راجولينا رئيساً لمجلس انتقالي غادره في 2014.

ومنع الرجلان من الترشّح للانتخابات في 2013 في إطار اتفاق للخروج من الأزمة لقي تأييد الأسرة الدولية.

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