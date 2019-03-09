هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 08:48 م

فيليبو فراندي المفوض السامي للاجئين لدى لقائه اسرة سورية في مخيم اللاجئين بقريى المحمرة منطقة عكار في شمال لبنان في 9 آذار/مارس 2019.

قال المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت انه حض الحكومة السورية على السماح بوصول المفوضية الى كافة مناطق البلاد التي تستقبل عائدين.

وقال في ختام زيارة لسوريا استمرت ثلاثة ايام "من المهم جدا ان تكون منظمات مثل منظمتي حاضرة في أماكن عودة" النازحين والمهجرين.

كذلك من المهم ان تتمكن هذه المنظمات "من مراقبة عمليات العودة وان تصل الى العائدين ومساعدتهم في حل بعض المشاكل التي تواجههم".

وتابع في مؤتمر صحافي في بيروت "لقد وجهت هذه الرسالة القوية للحكومة السورية".

وزار غراندي هذا الاسبوع محافظتي حمص وحماه بوسط سوريا، لكن الوصول الى ضواحي دمشق أصعب، بحسب ما قال.

وأشار الى انه "بدون هذا الحضور (للمفوضية) تتراجع الثقة لعودة" اللاجئين.

وكان أكثر من 5,6 ملايين سوري فروا من المعارك ولجأوا خارج البلاد منذ بداية النزاع في 2011، بحسب المفوضية.

وبحسب الامن العام اللبناني عاد عشرات آلاف السوريين الى بلادهم من نحو 1,5 مليون سوري لجأوا الى لبنان. لكن الكثير منهم لازالوا مترددين في العودة. ويخشى الشبان الذين تفوق اعمارهم 18 عاما الخدمة العسكرية. كما يفسر التردد أيضا بنقص فرص العمل في سوريا والخدمات الاساسية اضافة الى تواصل المعارك في عدة جبهات.

وقال غراندي ان الحكومة السورية "قبلت منح فترة سماح من ستة أشهر" للمطلوبين للخدمة العسكرية مضيفا "هناك بعض الحالات التي لم يحترم فيها ذلك برأينا (..) وأبلغنا بشأنه" الحكومة السورية.

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