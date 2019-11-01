هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 12:47 م

طائرة "اف-35" اسرائيلية تحلق خلال عرض جوي فوق صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع في 27 حزيران/يونيو 2019

اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الجمعة ان مقاتلات اسرائيلية من طراز "اف-35" ستشارك للمرة الأولى في مناورات جوية مشتركة مع عدد من الدول ستبدا الأحد في الدولة العبرية.

وقال البيان "هذا العام ستشارك ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة مع اسرائيل بطواقمهم الجوية في مناورات +العلم الأزرق+ في اسرائيل".

وأوضح أن هذه التدريبات ستجرى من الثالث إلى الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

واضاف أن هدف التدريبات هو "محاكاة سيناريوهات مختلفة"، مؤكدا أن "هذا التعاون سيمكن من تدريب دولي عالي الجودة وتبادل التعليم وتطوير تقنية الطيران".

واشار إلى أن هذه ستكون أول تدريبات دولية "للجيل الخامس" تجري في اسرائيل. و"الجيل الخامس" مصطلح يستخدم لوصف الطائرات المقاتلة الأكثر تقدما، والتي تستخدم عادة تكنولوجيا التسلل وإلكترونيات الطيران المتقدمة وأنظمة الكمبيوتر المتكاملة للغاية.

وقال البيان إن "هذه التدريبات تعتبر ذات أهمية إستراتيجية كبيرة وسيكون لها تأثير كبير على القوات الجوية الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية ودولة إسرائيل"، موضحا أنها ستجرى بمشاركة "أكثر من ألف طاقم فني وإداري من القوات الجوية المختلفة".

وستنشر المقاتلات الاسرائيلية والدولية "وتتدرب على معارك في الجو، وأخرى أرض جو ما سيؤمن فرصة للطيران المشترك عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات التهديد المقترنة بالتكنولوجيا المتقدمة".

وكانت اسرائيل وقعت عقدا مع مجموعة "لوكهيد مارتن" الأميركية لشراء خمسين مقاتلة من طراز "اف-35" تسلمت أول اثنتين منها في كانون الأول/ ديسمبر 2016. ومنذ ذلك الحين تسلمت المزيد من هذه الطائرات.

وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين أعلن في أيار/مايو 2018 أن اسرائيل هي أول من استخدم طائرات" اف-35 " أميركية في عمليات قتالية بعد بلد المنشأ، من دون ان يذكر المزيد من التفاصيل.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ايران في تموز/يوليو الماضي من أن الطائرات الحربية الاسرائيلية "اف-35" قادرة على الوصول الى أي مكان في الشرق الأوسط بما فيها ايران.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا المجاورة ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية إيرانية ولحزب الله. وقد تعهدت بمنع إيران التي دعمت الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع في بلده، من ترسيخ اقدامها عسكريًا هناك.

كما تواجه اسرائيل حزب الله المدعوم من إيران عبر حدودها في لبنان.

وتصاعد التوتر بعد أن استهدفت طائرتان بلا طيار مزودتان بالمتفجرات معقل حزب الله في جنوب بيروت في اب/أغسطس. وتعهد حزب الله بإسقاط الطائرات الإسرائيلية بدون طيار فوق لبنان عقب الحادث.

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنّ "صاروخاً" أطلق باتجاه طائرة من دون طيار تابعة له كانت تحلّق في المجال الجوي اللبناني، من دون أن يصيبها.

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