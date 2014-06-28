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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يونيو, 2014 11:54 ص 28 يونيو 2014 - آخر تحديث - 11:54

يشن مقاتلون معارضون بينهم عناصر من جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، هجوما معاكسا اليوم السبت لاستعادة مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق، والتي سيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد في بريد الكتروني "قامت جبهة النصرة والكتائب الاسلامية بإرسال تعزيزات عسكرية الى مدينة البوكمال (في محافظة دير الزور)"، مشيرا الى ان "اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي الكتائب والكتائب الإسلامية من طرف وفصيل جبهة النصرة المبايع للدولة الإسلامية في العراق والشام في المدينة".

وكان فصيل تابع لجبهة النصرة، الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، بايع الاربعاء تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الذي يسعى الى السيطرة على جانبي الحدود السورية العراقية.

الا ان عناصر آخرين من الجبهة رفضوا هذه الخطوة، وبدأوا مع مقاتلين من كتائب اسلامية مقاتلة، هجوما على المدينة وتمكنوا من السيطرة على مقرين تابعين لتنظيم "الدولة الاسلامية" والفصيل الذي بايعه، بحسب المرصد.

وتقع المدينة على الحدود مع العراق في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط. ويسيطر تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، الساعي بحسب الخبراء الى اقامة "دولة اسلامية" في العراق وسوريا، على مناطق واسعة من دير الزور.

ويشن التنظيم منذ اكثر من اسبوعين هجوما واسعا في العراق، ادى الى سيطرته على مناطق واسعة في شماله وغربه.

وتدور منذ مطلع كانون الثاني/يناير معارك عنيفة بين "الدولة الاسلامية" وتشكيلات اخرى من المعارضة السورية بينها جبهة النصرة، ادت الى مقتل اكثر من ستة آلاف شخص، بحسب المرصد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب