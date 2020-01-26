هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 05:02 ص

زوار معبد صيني بمناسبة راس السنة القمرية في رانغون ببورما في 25 كانون الثاني/يناير 2020

أعلنت السلطات الصينية الأحد أن واحدة من مقاطعاتها وثلاث مدن في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات في محاولة لاحتواء انتشر الفيروس المسبب التهاب رئوي حاد.

من جهة أخرى، أعلنت الصين الأحد حظرا موقتا لتجارة الحيوانات البرية في إطار الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار الفيروس الذي كان مصدره على ما يبدو سوقا تباع فيه هذه الأنواع من الحيوانات.

وأكدت ثلاث هيئات رفيعة المستوى بينها وزارة الزراعة الصينية في مذكرة مشتركة، أن تربية أو نقل أو بيع كل أنواع الحيوانات البرية محظور "من هذا التاريخ حتى الإعلان عن انتهاء الوضع الوبائي الوطني".

وقالت قناة التلفزيون الحكومية (سي سي تي في) إن مقاطعة شاندونغ (شرق) ستعلق دخول حافلات الرحلات الطويلة إلى أراضيها، بعدما أعلنت ثلاث مدن هي تيانجين وبكين وتشيان، إجراءات من هذا النوع.

واضاف التلفزيون أن الحافلات التي تعمل داخل المقاطعة لن يسمح لها بالتحرك ما لم تتخذ إجراءات لقياس حرارة المسافرين.

وكان مسؤول في مدينة تشيان كتب على منصة "ويبو" للرسائل القصيرة أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 18,00 (10,00 ت غ) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إليها.

وأضاف أن تنقلات سيارات الأجرة داخل المدينة ستمنع أيضا، باستثناء تلك القادمة من مطار المدينة.

وفرضت مدن ومناطق عدة في الصين قيودا على التنقلات لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56.

من جهة أخرى، تراجعت شانتو التي كانت قد أعلنت إغلاقها جزئيا الأحد، عن هذه الإجراءات التي كانت الأولى لمدينة صينية تقع خارج دائرة انتشار المرض.

وفي بيان، قالت سلطات المدينة التي تضم 5,6 ملايين نسمة وتبعد 1100 كلم عن ووهان، إن وسائل النقل العام فيها ستعلق لفترة قصيرة لتطهيرها، لكنها لن تمنع دخول الأشخاص والآليات من الخارج، بدون أن توضح سبب هذا التراجع.

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