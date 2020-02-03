هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 05:36 ص

نقطة مراقبة للجيش التركي في معر حطاط في إدلب في 12 أيلول/سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أربعة جنود أتراك وجرح تسعة آخرين الاثنين في قصف مدفعي للنظام السوري في منطقة ادلب (شمال غرب سوريا).

وقالت الوزارة في بيان "استشهد أربعة من إخوة السلاح وجرح تسعة أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعي كثيف لقوات النظام" السوري، موضحة أن الجيش التركي قام بالرد و"دمر عددا من الأهداف".

وأوضحت الوزارة أن الجنود تعرضوا للقصف على الرغم من تنسيق سابق بشأن مواقع وجودهم في المنطقة.

وقالت إن تركيا تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، وإن الإجراءات اللازمة ستتخذ.

وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا لمنع هجوم من النظام السوري.

ويأتي ذلك بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام التركية الأحد أن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى المنطقة لدعم القوات المتمركزة في هذه النقاط.

وكثف النظام السوري المدعوم من روسيا هجومه على إدلب في الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذر الأسبوع الماضي من أن أنقرة يمكن أن تستخدم "القوة العسكرية" ضد سوريا وحمل بعنف على .وحشية" نظام دمشق.

ورغم دعم روسيا للرئيس بشار الأسد ودعم تركيا لفصائل مسلحة، تعمل أنقرة وموسكو على تسوية النزاع المستمر منذ تسع سنوات.

وكانت تركيا شنت ثلاث عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والمقاتلين الأكراد السوريين في 2016 و2018 و2019.

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