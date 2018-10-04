مقتل أربعة جنود أتراك في هجوم بجنوب شرق البلاد
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امرأة ترفع شارة النصر خلال تجمع لأنصار حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية في دياربكر بمناسبة "يوم السلام العالمي" في الأول من أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قتل أربعة جنود أتراك الخميس في هجوم بعبوة ناسفة بدائية الصنع في محافظة بطمان في جنوب شرق تركيا، في هجوم اتهمت أنقرة "ارهابيين" لم تسمهم بالوقوف خلفه، على ما أفاد حاكم المحافظة.
وأعلنت المحافظة في بيان أنّ خمسة جنود آخرين أصيبوا في انفجار أثناء مرور عربتهم العسكرية في منطقة غيركوس بإقليم بطمان.
واتهمت السلطات "إرهابيين" بالوقوف خلف الهجوم، مشيرة إلى تنفيذ عملية واسعة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.
ورغم أن السلطات التركية لم تتهم حزب العمال الكردستاني المحظور بالوقوف خلف الهجوم، لا تزال قوات الأمن التركية تخوض مواجهات شرسة ضد مقاتلي الحزب الكردي في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية بعد أن انهار وقفا لإطلاق النار لمدة عامين في العام 2015.
ويشنّ حزب العمال الكردستاني تمردا داميا في تركيا منذ 1984. وأوقع النزاع نحو 40 ألف قتيل. وتصنف انقرة وحليفاها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الحزب كـ"منظمة إرهابية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب