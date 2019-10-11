هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 05:26 ص

الدخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية بعيد تعرضها لقصف تركي في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر 2019

قتل أربعة جنود اتراك واصيب عدد آخر في إطار العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفق ما نقلت السلطات والاعلام الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع إن جنديا قتل الخميس وآخر قتل الجمعة في اطار هجوم انقرة على المقاتلين الاكراد في شمال شرق سوريا.

كذلك، قتل جنديان واصيب ثلاثة الجمعة بقصف كردي لقاعدة عسكرية تركية قرب مدينة اعزاز في شمال غرب سوريا، بحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وبدأت تركيا الأربعاء عملية برّية وجوّية في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي دعمها الغرب في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتعتبر أنقرة هذه الفصائل "إرهابية" نظراً لارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً داخل الأراضي التركية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الأربعاء مقتل 17 مدنيا و41 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وفي الجانب التركي قتل تسعة مدنيين بينهم رضيع سوري، وأصيب نحو 70 بجروح في قذائف سقطت على بلدات حدودية في محافظتي شانلي أورفا وماردين، اتهمت السلطات مقاتلين أكرادا بإطلاقها.

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