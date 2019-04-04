هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 12:40 م

جنود هنود يشاركون في عملية عسكرية ضد المتمردين الماويين في شرق الهند في 9 ايار/مايو 2018.

قتل أربعة جنود هنود الخميس في كمين نصبه متمردون ماويون في ضربة للإجراءات الأمنية قبل الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل، على ما أعلن مسؤولون.

وكان عناصر قوات خفر الحدود في دورية مترجلة في منطقة غابات بعيدة في ولاية شاتيسغاره في وسط البلاد حين تعرضوا للهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة ستة آخرين.

وقال قائد الشرطة في الولاية دي ام اواستي إنّ التواصل مع القوة صعب للغاية بسبب بعد الولاية، وأفاد أنه تم إجلاء الجرحى بالفعل.

ويدعو المتمردون لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية كجزء من حملتهم العنيفة ضد الحكومة الهندية.

وتبدأ الانتخابات في هذه الولاية في 11 نيسان/ابريل المقبل في اليوم الاول لانتخابات وطنية متعددة المراحل تنتهي في 19 أيار/مايو.

وبدأ تمرد الماويين في الهند في ستينات القرن الفائت وتسبب في مقتل الآلاف في عمليات عنف شبه يومية.

وبدات حركة التمرد هذه بحركة احتجاج مزارعين في البنغال الغربية في 1967. وانكفأت حركة التمرد الماوية الى غابات وسط الهند وهي تحارب قوات نيودلهي والسلطات المحلية منذ نصف قرن.

وتجد حركة التمرد دعما بين الاهالي الغاضبين والمنسيين في المستوى التنموي. ولقي اكثر من 15 الف شخص مصرعهم في هذا النزاع منذ 1980، بحسب ارقام للحكومة الهندية.

وشن الجيش الهندي حملة عسكرية كبيرة ضد المتمردين في المنطقة الفقيرة والمهمشة.

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