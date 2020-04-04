هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 07:23 ص

جندي فرنسي من قوة برخان فوق عربة عسكرية في شمال بوركينا فاسو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلنت حكومة النيجر في بيان مساء الجمعة مقتل أربعة عسكريين نيجريين و63 "إرهابيا" في معارك بين الجيش ورجال "مدججين بالسلاح" الخميس في منطقة تيلابيري القريبة من مالي في غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في البيان الذي بثه التلفزيون "حوالى الساعة 15,30 اشتبك عناصر من القوات المسلحة النيجرية مع مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح على متن آليات عديدة ونحو خمسين دراجة نارية".

وأضافت أن "الحصيلة الموقتة هي أربعة قتلى و19 جريحا في الجانب الصديق و63 ارهابيا تم شل حركتهم في جانب العدو".

وتابعت أن الجنود و"بعد معركة طاحنة (...) في إطار عملية ألماهاو (لمكافحة الإرهاب وتعني باللغة المحلية زوبعة)" أجبروا المهاجمين "على الفرار"، " وصادروا عشرات الدراجات النارية وأسلحة ومعدات متنوعة تعود للمهاجمين".

وأوضح البيان أن المعارك جرت في "تامالاولاو في منطقة أبالا بمقاطعة تيلابيري"، مشيرا إلى أن "عملية تمشيط أطلقت (...) ومستمرة حتى الآن".

وتقع تيلابيري في منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ومنذ كانون الثاني/يناير، منعت التنقلات فيها على دراجات نارية لمنع عمليات الجهاديين الذين يستخدمونها.

وتفيد حصيلة رسمية أن 174 جنديا قتلوا في ثلاثة هجمات في المنطقة في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بينها هجومي شينيغودار الذي سقط فيه 89 قتيلا في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، وغيناتيس (71 قتيلا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019).

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين.

وأسفرت أعمال العنف التي يرتكبها جهاديون وتتداخل أحيانا مع نزاعات بين مجموعات سكانية، في منطقة الساحل عن سقوط أربعة آلاف قتيل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 2019، حسب الأمم المتحدة.

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