هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 08:09 ص

الدخان يتصاعد بعد غارة اسرائيلية على غزة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

قتل أربعة فلسطينيين صباح الأربعاء في غارات إسرائيلية جديدة على شرق قطاع غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على اسرائيل، كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "وصول 3 شهداء الى مجمع الشفاء الطبي وشهيد الى مستشفى القدس جراء التصعيد الاسرائيلي شرق غزة قبل قليل".

وقال مصدر أمني إن الفلسطينيين قتلوا في منجرة شرقي حي التفاح.

وبذلك ارتفعت حصيلة الغارات الاربعاء الى ستة قتلى بعدما سقط قتيلان فلسطينيان في وقت سابق في غارات على غزة.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن "جبر اشتوي (32 عاما) وخالد فراج (38 عاما ) من حي الزيتون شرق غزة استشهدا في غارة اسرائيلية".

من جهتها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أن "فراج واشتوي من سرايا القدس".

وأضافت وزارة الصحة التابعة لحماس ان الحصيلة الاجمالية للضربات الاسرائيلية على القطاع بلغت 16 قتيلا منذ فجر الثلاثاء بينهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في عملية محددة الهدف، و50 جريحا.

وقصف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء مواقع للجهاد الاسلامي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة مجددا غداة تصعيد بين الطرفين.

واستيقظ السكان في مدينتي نتيفوت وعسقلان الاسرائيليتين على أصوات صفارات الإنذار التي أطلقت لتحذير السكان من الصواريخ، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي.

وأشار الجيش الى قصف من غزة وأعلن أن طيرانه قصف وأصاب وحدة من الجهاد الاسلامي قامت بإطلاق صواريخ.

وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن اطلاق صواريخ قائلة إنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني".

صخر/ماب/نور

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