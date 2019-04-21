هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 11:19 ص

لقطة من الجو لمدينة الرياض في 10 شباط/فبراير 2000

أفادت وسائل إعلام سعودية الأحد بمقتل أربعة مهاجمين إثر "احباط عملية إرهابية"، عندما حاولوا مهاجمة مقر تابع لأمن الدولة شمال الرياض.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" ان الهجوم وقع في محافظة الزلفي التي تبعد 260 كيلومترا عن العاصمة، مضيفة ان المهاجمين كانوا في سيارة حاولت اقتحام الحاجز الأمني لفرع مقر أمن الدولة.

وبحسب الصحيفة، فإن إثنين من المهاجمين ترجّلا من السيارة "وأطلقا النار على رجال الأمن. وبادرت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهما وقتلهما على الفور، فيما حاول الثالث محاولة الفرار، وتم قتله، وفجّر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".

وتحدّثت قناة "العربية" عن مقتل أربعة مهاجمين خلال محاولة شن هجوم.

وأشارت "الشرق الأوسط" الى أن جهاز أمن الدولة سيقوم بنشر بيان لاحقا حول ظروف الهجوم.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل "إرهابيين" اثنين والقبض على اثنين اخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.

ووقع الهجوم وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" على طريق أبو حدرية، وهو طريق رئيسي يربط بين المنطقة الشرقية والبحرين والكويت.

وتقع محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط حيث تسكن الأقلّية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك