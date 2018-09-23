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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 02:12 م 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:12

آليات لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في بلدة الرميلان في محافظة الحسكة السورية في 05 حزيران/يونيو 2018

قتل أكثر من 3300 مدني في غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ بدء تدخله العسكري في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل أربع سنوات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاحد.

وبدأ التحالف الدولي عملياته العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في صيف العام 2014 في العراق ثم في سوريا. ويؤكد باستمرار اتخاذه الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

وقال المرصد السوري إن ضربات التحالف الدولي في سوريا منذ 23 أيلول/سبتمبر العام 2014 اسفرت عن مقتل "3331 مدنياً بينهم 826 طفلاً".

وفي تقرير في نهاية آب/أغسطس أقر التحالف بمقتل 1061 مدنياً على الأقل في ضربات نفذها في سوريا والعراق. لكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك.

ويحقق التحالف حالياً في 216 تقريراً حول مقتل مدنيين يعود بعضها إلى العام 2014.

وتراجعت خلال الفترة الأخيرة عمليات التحالف الدولي في سوريا بعدما مُني تنظيم الدولة الإسلامية بهزائم متلاحقة ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في وسط البادية السورية وشرق دير الزور.

وفي سوريا دعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية، في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتي تمكنت خلالها من طرد الجهاديين من مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد بينها مدينة الرقة.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية حالياً المرحلة الثالثة من عملية عسكرية تعتبر الفصل الاخير من هجوم يهدف الى القضاء على وجود تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب