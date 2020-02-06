هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 09:53 ص

الشرطة وعناصر الإطفاء في موقع حادث خروج قطار عن مساره قرب ميلانو بشمال إيطاليا الخميس 6 شباط/فبراير 2020

قتل شخصان من عمال سكك الحديد وأصيب 25 آخرون بجروح الخميس لدى خروج قطار سريع عن سكته قرب ميلانو بشمال إيطاليا، بحسب السلطات.

ووقع الحادث قرب بلدة لودي على بعد نحو 50 كلم جنوب ميلانو.

وأعلن مسؤول الشرطة في لودي مارسيلو كاردونا للصحافيين بدء تحقيق في الحادث الذي أودى باثنين من عمال سكك الحديد.

وقال كاردونا "لا يفترض أن تكون هناك وفيات أخرى" مضيفا أن إصابات الجرحى لا تمثل خطرا على حياتهم. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

والحادث بحسب كاردونا "كان مرجحا أن يكون أسوأ بكثير" موضحا أن عددا قليلا من الركاب كانوا على متن القطار.

وتم إبلاغ وزير الداخلية بالأمر، فيما توجه المدعي العام لمعاينة مكان الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد، وفق كاردونا.

وكان القطار الذي يعمل على خط ميلانو-ساليرنو في طريقه إلى بولونيا عندما خرج عن مساره.

وأظهرت مشاهد مصورة القاطرة محطمة وجاثمة قرب مبنى تابع للسكك الحديد على بعد عشرات الامتار وقد انفصلت عن القطار، والعربة الأولى منه منقلبة على السكة الحديد، فيما باقي المقطورات سالمة.

ووفقا لمعلومات أولية نقلتها وسائل الإعلام فإن القاطرة خرجت عن السكة واصطدمت بقطار شحن على السكة الموازية قبل أن ترتطم بالمبنى.

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