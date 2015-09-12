مقتل اربعة جنود ومدنيين اثنين في انفجار سيارة في سيناء
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
آلية عسكرية مصرية تقوم بدورية في رفح الحدودية، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014(afp_tickers)
قتلت امرأة وطفل واربعة جنود في اعتداء بسيارة مفخخة الجمعة في رفح شمال سيناء، حيث يقود الجيش عملية عسكرية كبيرة ضد الجهاديين، بحسب ما اعلن الجيش.
من جهة اخرى قال المتحدث باسم الجيش في بيان ان 98 جهاديا قتلوا الجمعة في اطار عملية عسكرية واسعة للقضاء على تمردهم، ما يرفع الى 232 عدد قتلى الاسلاميين المتطرفين منذ بداية العملية الاثنين. ويتعذر التاكد من الحصيلة من مصادر مستقلة.
وتعد شمال سيناء معقلا للمسلحين الاسلاميين المتشددين الذين يستهدفون قوات الامن والجيش بشكل متواصل منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب