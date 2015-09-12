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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2015 04:39 ص 12 سبتمبر 2015 - آخر تحديث - 04:39

آلية عسكرية مصرية تقوم بدورية في رفح الحدودية، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 (afp_tickers)