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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 03:46 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:46

فلسطيني مقعد يستخدم المقلاع لرشق الجنود الاسرائيليين على الحدود في قطاع غزة الجمعة في 28 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)