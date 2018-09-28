مقتل اربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة (وزارة)
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فلسطيني مقعد يستخدم المقلاع لرشق الجنود الاسرائيليين على الحدود في قطاع غزة الجمعة في 28 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة مقتل اربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات على الحدود مع قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة لفرانس برس "استشهد الفتى محمد نايف الحوم (14 عاما) برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج، كما استشهد اياد خليل احمد الشاعر (18 عاما) برصاصة في الصدر ايضا شرق غزة".
كما "استشهد شرق غزة محمد بسام شخصه (24 عاما)" بحسب القدرة.
وقتل رابع لم تعرف هويته بعد.
واضاف القدوة "اصيب 397 فلسطينيا بجروح تم تحويل 190 منهم الى المستشفيات" موضحا ان "بين الاصابات 83 بالرصاص الحي 3 حالات منها في حال الخطر".
وبين المصابين 30 طفلا واربعة مسعفين احدهم بالرصاص بالاضافة الى صحافيين اثنين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب