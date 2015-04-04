مقتل اسلامي مسلح في جنوب شرق الجزائر
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حاجز امني للدرك الجزائري على الطريق المؤدي للاخضرية في 11 تموز/يوليو 2007(afp_tickers)
اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية السبت عن مقتل اسلامي مسلح في منطقة البويرة على بعد 120 كلم جنوب شرق العاصمة.
وقتل الاسلامي في عملية تمشيط للجيش في منطقة جباهية على بعد حوالى 20 كلم من مدينة البويرة بحسب بيان الوزارة.
كما اشارت الى مصادرة كلاشنيكوف وذخائر في العملية.
وبدا الجيش الجزائري في مطلع شباط/فبراير عملية تمشيط واسعة النطاق في هذه المنطقة غداة مقتل عنصري درك بيد اسلاميين مسلحين قرب البويرة بحسب الصحف.
كما قتل الجيش في 19 اذار/مارس اسلاميين مسلحين اثنين في بلدة العجيبة وصادر عددا من الاسلحة.
وتراجعت وتيرة اعمال العنف التي ينفذها اسلاميون مسلحون الى حد كبير، بعد ان ادمت البلاد في اثناء الحرب الاهلية في التسعينيات، لكن بعض الجماعات بقيت ناشطة لا سيما في وسط شرق البلاد حيث يستهدفون قوى الامن بشكل خاص.
وقتل اكثر من 100 اسلامي مسلح في العام 2014 بحسب الجيش.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب