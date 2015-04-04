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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2015 03:54 م 04 أبريل 2015 - آخر تحديث - 15:54

حاجز امني للدرك الجزائري على الطريق المؤدي للاخضرية في 11 تموز/يوليو 2007 (afp_tickers)