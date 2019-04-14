هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 08:59 م

أعلن وزير الأمن في بونتلاند، الإقليم الواقع في شمال شرق الصومال والذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال في غارة جوية الأحد.

ومن بوصاصو الساحلية قال الوزير عبد الصمد محمد جالان إن "الضربة وقعت قرب قرية هيريريو في ناحية إسكوشوبان في منطقة باري أثناء تنقّل القائد عبد الحكيم دوكوب بواسطة سيارة" كان على متنها شخصان.

ولم يعط الوزير أي تفاصيل حول الضربة أو الجهة التي شنّتها.

وأكد شهود أن الغارة الجوية أدّت إلى تدمير سيارة بشكل كامل.

وقال الزعيم المحلي موسى عبد الوالي "لم نشهد يوماً هجوماً مماثلاً في المنطقة. لقد وقع انفجار كبير (...) شاهد الناس الذين توجّهوا إلى المكان سيارة مدمّرة وأشلاء بشرية متناثرة في كل الاتّجاهات".

وتُعتبر حركة الشباب الإسلامية أقوى فصيل جهادي في الصومال، وقد أعلنت مبايعتها تنظيم القاعدة وانضمّت إلى صفوفه في عام 2012، لكن نحو مئتين من مقاتلي الحركة عادوا وبايعوا تنظيم الدولة الإسلامية.

وينتشر هؤلاء في إقليم بونتلاند (أرض البنط) وقد أدرجت وزارة الخارجية الأميركية زعيمهم عبد القادر مؤمن على قائمة الإرهابيين المطلوبين.

واستهدفت الولايات المتحدة التنظيم بغارات عدّة، لا سيّما أواخر العام 2017.

وأواخر العام 2018 قدّرت القيادة العسكرية الأميركية عدد مقاتلي التنظيم في الصومال بما بين 75 و250 مقاتلاً مقابل ثلاثة إلى سبعة آلاف مقاتل لحركة الشباب.

وتسعى حركة الشباب للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، ويقول خبراء في الشؤون الصومالية إنّ غالبية مقاتلي التنظيم من عشيرة الماجرتين التي ينتمي إليها عبد القادر مؤمن والتي تخوض مواجهات مع عشيرة السعد في إطار تنازع قبلي على الأراضي ومصادر المياه في المنطقة.

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