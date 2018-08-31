مقتل القيادي الانفصالي الرئيسي في شرق اوكرانيا في انفجار (إعلام)
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صورة من الارشيف التقطت في 2 شباط/فبراير 2015 في دونتسك للزعيم الانفصالي زخاريشنكو(afp_tickers)
قتل الزعيم الرئيسي الانفصالي الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا ألكسندر زاخارشينكو الجمعة بانفجار في أحد مقاهي وسط دونيتسك، كما أعلنت المتحدثة باسمه.
وقال اولينا فوليتس لفرانس برس إن "زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارشينكو قضى في هجوم إرهابي".
وكانت وكالة أنباء "دان" التابعة للانفصاليين ذكرت في وقت سابق أن انفجاراً وقع في مقهى "سيبار" الساعة 14,30 ت غ ما أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين.
وقال صحافي من فرانس برس في مكان الحادث إن الشرطة فرضت طوقا حول المبنى حيث وقع الانفجار.
وتم انتخاب رجل الأعمال، الذي تحول إلى احد أمراء الحرب وقاد المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية الأوكرانية في مدينة دونيتسك الصناعية والتعدينية، أول رئيس للجمهورية غير المعترف بها عام 2014.
وقد صرح انذاك أن طموحه هو بناء "دولة جديدة".
وهو الضحية الأبرز في سلسلة من الاغتيالات التي طاولت السياسيين الانفصاليين خلال السنوات الأربع الماضية.
وقُتل أكثر من عشرة الاف شخص منذ اندلاع التمرد في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في نيسان/ابريل 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم.
وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بارسال عناصر وأسلحة عبر الحدود. وتنفي موسكو ذلك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب