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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 03:49 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:49

صورة من الارشيف التقطت في 2 شباط/فبراير 2015 في دونتسك للزعيم الانفصالي زخاريشنكو (afp_tickers)