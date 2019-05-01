هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 01:48 ص

صدامات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن في كراكاس في 1 أيار/مايو 2019.

توفيت امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً في أحد مستشفيات كراكاس مساء الأربعاء متأثرة بإصابتها بطلق ناري في الرأس خلال تظاهرة مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو في العاصمة، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية غير حكومية.

وقال "المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية" في تغريدة على تويتر "ندين جريمة قتل الشابة خوروبيث راوسيو" إثر "إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تظاهرة".

وكان أجهزة الإسعاف في كراكاس أعلنت سقوط 27 جريحاً على الأقلّ في صدامات دارت الأربعاء في العاصمة الفنزويلية بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وكانت العاصمة الفنزويلية شهدت الثلاثاء صدامات مماثلة أوقعت قتيلاً وحوالي مئة جريح.

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