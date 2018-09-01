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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 05:56 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:56

مقاتلون معارضون للنظام السوري منضوون في إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" التي تشكّلت أخيراً يتدربون عسكريا في الريق الشمالي لمحافظة إدلب في 1 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)