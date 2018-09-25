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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 06:29 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:29

مهاجرون ينتظرون قبل ترحيلهم من مليلية إلى ملقة في اسبانيا في 19 أيلول/سبتمبر 2018

أطلقت البحرية الملكية المغربية النار الثلاثاء على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد ان رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل امرأة مغربية واصابة ثلاثة أشخاص آخرين، بحسب السلطات المحلية.

واوضحت السلطات ان البحرية "اضطرت" لاطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني "رفض الامتثال" بينما كان في "المياه المغربية" قبالة مضيق فنيدق (شمال).

واكد ممثل للسلطات المحلية في اتصال هاتفي مع فرانس برس إصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها.

واضاف ان "المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين".

ولم يصب قائد الزورق الاسباني واعتقل حسب المصدر نفسه. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

منذ مطلع عام 2018 وصل الى اسبانيا أكثر من 38 الف مهاجر غير شرعي بحرا وبرا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وقد أعلنت السلطات المغربية إنها احبطت 54 الف محاولة تسلل الى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير.

وشملت هذه المحاولات اكثر من سبعة الاف مغربي حتى نهاية اب/أغسطس 2018، وفقاً للأرقام التي اعلنها الخميس الماضي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بن عيسى لفرانس برس الثلاثاء انه في حين يتوجه "المئات من الشبان المغاربة الى شواطئ المنطقة محاولين العبور" قامت السلطات المغربية مؤخرا ب"تعزيز تدابير الرقابة واقامة الحواجز عند مداخل المدن الساحلية الشمالية".

منذ بداية ايلول/سبتمبر، تبث شبكات التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو لشبان مغاربة في طريقهم إلى إسبانيا على متن قوارب مطاطية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب