محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 09:28 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:28

هجوم لحركة طالبان في جلال اباد في 13 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)