هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 09:06 ص

جندي روسي يقف عند مدخل كهف وأنفاق hتخدمها مقاتلون سوريون مناهضون للحكومة بالقرب من خان شيخون في جنوب محافظة إدلب في 25 سبتمبر/أيلول 2019.

قتل تسعة مقاتلين جهاديين على الأقل السبت جراء غارات روسية استهدفت مواقع تابعة لفصيلين متشددين ينشطان في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأورد المرصد أن "ضربات جوية روسية استهدفت صباح السبت تمركزات وموقعاً لتنظيمي +حراس الدين وأنصار التوحيد+في شرق إدلب". وأحصى مقتل "ما لا يقل عن تسعة" من مقاتلي التنظيمين وإصابة ثمانية آخرين منهم بجروح.

وينشط فصيل حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، مع فصيل أنصار التوحيد المتشدد في شمال غرب سوريا. ويقاتلان إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.

وجاءت هذه الضربات رغم كون منطقة إدلب ومحيطها مشمولة بوقف لاطلاق النار منذ نهاية آب/أغسطس أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق. وغابت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء لكن الخروقات بالقصف المدفعي والصاروخي تستمر بشكل بتقطع.

وغالباً ما تشن روسيا الداعمة لقوات النظام السوري ضربات تطال تحركات وتمركزات التنظيمات المتشددة في إدلب ومحيطها.

وتعرضت مواقع تابعة لفصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد في 31 آب/أغسطس لاستهداف أميركي أثناء اجتماع قيادات من الفصيلين قرب مدينة إدلب.

وقال المتحدث بإسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل ايرل براون حينها إن القوات الأميركية استهدفت قادة جماعة "تنظيم القاعدة في سوريا"، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم. إلا أن المرصد أفاد من جهته عن ضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً لقياديين من الفصيلين، وتسببت بمقتل "أربعين منهم على الأقل".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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