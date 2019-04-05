هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 01:49 م

قتل تلميذان يمنيان وأصيب ثمانية بجروح بالغة عندما انفجرت قنبلة من مخلفات المعارك في احدى مدارس صنعاء، وفق ما افادت منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة الأممية في بيان أن تلميذا عثر على القنبلة الاربعاء وأحضرها الى مدرسة الفتح في منطقة همدان شمال صنعاء ليريها لرفاقه.

وتراوح أعمار الضحايا بين 12 و14 عاما.

ويقضي الاطفال في أحيان كثيرة ضحايا عبوات غير منفجرة بدون تقدير للأخطار التي تشكلها.

وقالت جولييت توما مديرة الإعلام الإقليمي في يونيسف "من المرجح جدا كما رأينا في سوريا والعراق وغيرها ان قتل الأطفال يستمر حتى عندما تكون هناك هدنة أو يكون القتال في نهايته".

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 10 آلاف يمني قتلوا منذ عام 2015 عندما تدخلت السعودية مع حلفائها لمنع هزيمة الحكومة اليمنية في وجه المتمردين.

وتقول منظمات حقوق الانسان إن الحصيلة الحقيقة للضحايا أكبر من ذلك.

وجعل النزاع ملايين اليمنيين على شفير المجاعة، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة انسانية في العالم.

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