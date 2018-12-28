مقتل ثلاثة أشخاص بينهم سائحان فيتناميان في اعتداء استهدف حافلة في مصر

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 05:55 م

الصورة لحافلة سياحية تعرضت لتفجير عبوة ناسفة في الجيزة قرب الاهرامات في مصر ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص هم سائحان فيتناميان ومرشد سياحي في الثامن والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2018

قتل سائحان فيتناميان ومرشد سياحي مصري الجمعة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم مساء الجمعة في منطقة الجيزة قرب الاهرامات جنوب القاهرة، حسب ما أعلنت مصادر رسمية.

وكانت الحافلة تقل 14 سائحا فيتناميا عندما تعرضت للاعتداء مساء الجمعة، حسب ما أوضحت وزارة الداخلية في بيان.

وجاء في بيان الوزارة "في حوالى الساعة 18،15 (16،15 تغ) مساءً إنفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور باص سياحى يقل 14 سائحا فيتناميي الجنسية، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 10" آخرين.

كما أوضح البيان أن مصريين أصيبا بجروح أيضا نتيجة الاعتداء، هما سائق الحافلة والمرشد السياحي الذي كان برفقة السياح.

إلا أن المرشد السياحي توفي متأثرا بجروحه في وقت لاحق، حسب ما أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لدى قيامه بزيارة لتفقد الجرحى، حسب ما نقل التلفزيون.

وافاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن مدبولي "أجرى إتصالات بوزيرى الداخلية والصحة، لمتابعة تفاصيل الحادث، والتوجيه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين".

ونقلت شبكات التلفزيون المصرية زيارة رئيس الحكومة الى المستشفى حيث عايد الجرحى، وأكد مقتل الثلاثة، مشيرا الى "حادث مؤسف"، معتبرا أنه "لا يوجد بلد في العالم لا يتعرض لهجمات" وأن "أي بلد في العالم لا يستطيع ضمان الأمن بنسبة مئة بالمئة".

وأفاد مراسل فرانس برس في مكان الحادث الذي يبعد نحو ستة كيلومترات عن الأهرامات، أن الحافلة بدت مهشمة النوافذ وقد أتلفت إطاراتها تماما.

كما قامت قوات الأمن المركزي بإغلاق المكان بالأشرطة الصفراء، وشوهدت سيارة إطفاء.

أما الجرحى فقد نقلوا الى مستشفى الهرم الواقع على بعد نحو أربعة كيلومترات من مكان الحادث.

-ضربة فاسية للسياحة-

وسبق أن تعرضت مصر لاعتداءات عدة قامت بها مجموعات إسلامية متطرفة إستهدفت بشكل خاص قوات الأمن والأقلية القبطية.

وتحاط عادة المواقع السياحية في البلاد بإجراءات أمنية مشددة.

وهو الاعتداء الاول ضد السياح في مصر منذ تموز/يوليو 2017. ففي هذا التاريخ قتلت امرأتان أجنبيتان واصيبت أربع في هجوم بالسكين وقع في منتجع بحري في الغردقة شرق البلاد.

وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول/اكتوبر 2015 تبنى تنظيم الدولة الإسلامية تفجير قنبلة أودت ب224 شخصا، هم ركاب طائرة روسية كانت تنقل سياحا بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ جنوب سيناء.

ووجه هذا الإعتداء ضربة قاسية للحركة السياحية في مصر.

وفي كانون الثاني/يناير 2016 اصيب ثلاثة سياح أوروبيين بجروح بالسلاح الأبيض في الغردقة أيضا.

وكانت البلاد استعادت بعض الحركة السياحية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسجل وصول 8،2 مليون سائح الى مصر عام 2017، إلا أن هذا الرقم لا يزال بعيدا جدا عن ال14،7 مليون سائح الذين زاروا البلاد عام 2010.

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