مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان أربعة بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في النمسا

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 02:33 م

متزلجون في شارع بعد تساقط كثيف للثلوج في بلدة فيلزموس في النمسا في 7 كانون الثاني/يناير 2019

قتل ثلاثة متزلجين في النمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع وفقد أربعة آخرون نتيجة تساقط ثلوج كثيفة تسببت في إحداث فوضى في أنحاء واسعة من البلاد، بحسب ما صرحت السلطات الاثنين.

وقتل متزلجان المانيان في انهيارات ثلجية في منطقة فورارلبيرغ الغربية الأحد، بينما قتل متزلج سلوفيني في منطقة سالزبورغ، بحسب أجهزة الانقاذ.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، هطل حوالى 150 سنتمتراً من الثلوج في وسط وشمال البلاد بما في ذلك في المناطق الواقعة على علو منخفض، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية النمساوية.

في منطقة سالزبورغ، سُجل تراكم ثلاثة أمتار من الثلوج على ارتفاع 2,317 مترا.

وجعل تراكم الثلوج وخطر حصول انهيارات ثلجية الكثير من الطرقات غير سالكة فيما طلبت الادارة الأكاديمية في ستيريا (جنوب شرق) من الطلاب عدم الذهاب إلى المدارس الاثنين، وهو يوم العودة الى المدارس بعد عطلة عيد الميلاد، في حال كان الوصول غير آمن.

وفي هذه المنطقة علق حوالى ألفي شخص بينهم سياح، في مناطق من وادي سولكتال الذي لا يمكن الوصول إليه عبر الطرقات.

وتوقفت مروحيات الجيش عن عمليات الانقاذ من الانهيارات الثلجية بسبب الطقس السيء.

وفي سلسلة جبال هوشكار الواقعة في ولاية النمسا السفلى، أغلق ميدان التزلج الاثنين حتى إشعار آخر وطلب من السكان وكذلك من السياح مغادرة المنطقة.

ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اعتباراً من الثلاثاء قد تضيف 25 إلى 80 سنتمتراً.

وتبادل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر سائقين يزيلون الثلوج عن سياراتهم المغطاة بالكامل أو مناطق محاطة بجدران من الثلوج.

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