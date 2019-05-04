هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 03:26 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا السبت بقذائف أطلقها من شمال العراق عناصر في حزب العمال الكردستاني، الناشط عادة في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان "استشهد ثلاثة من رفاق السلاح إثر سقوط قذائف اطلقها الارهابيون من شمال العراق"، موضحة أن جنديا رابعا أصيب بجروح.

وتابع البيان أن القذائف أصابت قاعدة عسكرية في محافظة هكاري الحدودية، فرد الجيش التركي بقصف مدفعي وجوي.

وأوقع النزاع بين تركيا والمتمردين الاكراد في حزب العمال الكردستاني أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الاكراد، إلا أن له قواعد عسكرية في شمال العراق يستهدفها الطيران التركي بشكل دوري.

وتصف أنقرة حزب العمال الكردستاني ب"التنظيم الارهابي"، والأمر سيان بالنسبة الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

كما اعلنت وزارة الدفاع التركية من جهة ثانية، أن جنديا تركيا قتل السبت في شمال سوريا على أيدي عناصر من وحدات حماية الشعب، وهي ميليشيا كردية سورية تقيم علاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني، لكنها تحظى في الوقت نفسه بدعم كبير من الدول الغربية في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

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