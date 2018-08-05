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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 08:13 ص 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:13

صورة التقطت في 7 تموز/يوليو 2018، يظهر فيها جنود من قوات الحلف الأطلسي عند نقطة تفتيش رفع فوقها العلم الأميركي خلال دورية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية نانغرهار بشرق أفغانستان

أعلنت قيادة قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان مقتل ثلاثة من جنودها الأحد في عملية انتحارية استهدفت دوريتهم في شرق البلاد.

كما قتل جنديان أفغانيان في الهجوم وأصيب جندي أميركي بجروح، بحسب ما أفادت قيادة القوات الأطلسية في بيان من دون أن تحدد جنسية الجنود الثلاثة.

وتبنت حركة طالبان على تويتر "تفجيرا استهدف قوات المحتل الأميركي في شاريكار هذا الصباح وقتل وجرح ثمانية أميركيين"، ما يمكن أن يشير إلى العملية الانتحارية.

وقال الملحق الإعلامي للقوات الأطلسية اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل لوكالة فرانس برس إن "الاعتداء وقع قرب شاريكار في محافظة باروان" على مسافة حوالى سبعين كلم شمال كابول.

وأوضح في البيان أن "انتحاريا قتل ثلاثة من عناصر (قوة) +الدعم الحازم+ خلال دورية مشتركة مع القوات الأفغانية في شرق افغانستان".

من جهته قال حاكم ولاية باروان أن الاعتداء وقع "قرابة الساعة 6,00 ت غ هذا الصباح (1,30 ت غ) قرب مدينة شاريكار".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة المحلية وحيدة شاهكار لفرانس برس إن "انتحاريا راجلا استهدف موكبا للقوات الأميركية في شاريكار لكن ليس لدينا أي معلومات حول الضحايا".

وأقر مسؤولو الحلف الاطلسي بأن "عنصر القوة الذي أصيب بجروح أميركي" لكنهم ذكروا بأن القوات "تتبع سياسة تقضي بعدم الإفصاح عن هوية الضحايا قبل أن تعلنها السلطات الوطنية المعنية".

وقتل عنصران من القوات الأميركية في غضون أسبوع في منتصف تموز/يوليو ما يرفع إلى أربعة عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا هذه السنة في أفغانستان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب