هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 02:50 ص

مزارع يمشي وسط حقل من الكوكا في توماكو جنوب غرب كولومبيا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

أعلنت السلطات الكولومبية أنّ ثلاثة جنود قتلوا السبت أثناء تدميرهم محاصيل كوكا غير شرعية إثر انفجار عبوّة ناسفة زرعها متمرّدون منشقّون عن حركة فارك في توماكو (جنوب غرب) قرب الحدود مع الإكوادور.

وقال وزير الدفاع الكولومبي غييرمو بوتيرو أنّ الجنود الثلاثة لقوا مصرعهم في انفجار قنبلة بينما يدمّرون نبتات الكوكا، المادة الخام لإنتاج الكوكايين، مشيراً إلى أنّ الانفجار وقع في حقل في منطقة توماكو التي تضمّ أكبر مزارع للكوكا في العالم.

من جهته حمّل قائد الجيش الجنرال نيكاسيو مارتينيز "جبهة أوليفر سينيسترا" (مجموعة متمرّدة مسلّحة انشقّت عن فارك) المسؤولية عن مقتل العسكريين.

وقال الجنرال مارتينيز في تغريدة على تويتر "لن نرتاح حتى نجد المسؤولين عن هذه الجريمة الجبانة". ولا تزال كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم، على الرّغم من أنّ السلطات تخوض منذ عقود عديدة حرباً ضدّ المخدرات.

ومنذ وقّعت بوغوتا في 2016 اتفاقية سلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، يدور نزاع بين فصائل مسلّحة انشقّت عن فارك وبين عصابات المخدّرات ومتمرّدي "جيش التحرير الوطني" للسيطرة على مزارع الكوكا وطرق تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك