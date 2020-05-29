قتل ثلاثة عناصر من حرس الحدود الإيرانية الجمعة إثر اشتباكات مع "متمردين مسلحين" في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا).

ووقع الاشتباك قرب بلدة زرادشت في محافظة اذربيجان الغربية بينما كان عناصر "حرس الحدود في دورية" وفق ما أوضحت الوكالة الإيرانية التي أشارت إلى "مقتل متمردين" و"استشهاد ثلاثة عناصر من حرس الحدود".

ولم تحدد "ايسنا" الجماعة التي ينتمي إليها "المتمردون".

وتواجه الجمهورية الإسلامية منذ سنوات طويلة معارضين أكرادا يستخدمون قواعد في إقليم كردستان في شمال العراق لشن هجمات في الأراضي الإيرانية.

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