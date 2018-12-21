مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص اسرائيلي في قطاع غزة

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 03:25 م

فلسطيني يرتدي زي بابا نويل يوزع زهورا في خان يونس خلال تظاهرة قرب السياج الفاصل مع اسرائيل الجمعة في كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية واحد المستشفيات في قطاع غزة الجمعة مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص اسرائيلي في شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة لفرانس برس في بيان اولي "استشهد محمد معين خليل الجحجوح (16 عاما) برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي اثر اصابته بالرقبة شرق مدينة غزة".

واعلن لاحقا وفاة فلسطينيين اصيبا بالرصاص خلال الاحتجاجات في قطاع غزة.

واكد القدرة "استشهاد عبد العزيز ابراهيم ابو شريعه من حي الصبره (28 عاما) متأثرا باصابته بطلق ناري في البطن شرق غزة".

واشار ايضا الى "استشهاد ماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات متأثرا باصابته شرق البريج، وهو من ذوي الاعاقة".

وجرح نحو 40 فلسطينيا بينهم صحافيان واربعة مسعفين.

من جهته، قال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان "نحو 8000 فلسطيني تظاهروا في اماكن عدة بعيدا عن السياج الفاصل مع اسرائيل، واستخدموا الاطارات المشتعلة، واطلق احدهم عبوة متفجرة باتجاه الاراضي الاسرائيلية بدون ان تصل اليها".

واضاف "استخدم الجيش وسائل لتفريق الشغب واطلق النار وفق الاجراءات المتبعة".

وبذلك يرتفع إلى 238 على الأقلّ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجنود الاسرائيليين منذ 30 اذار/مارس الماضي خلال تظاهرات مسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقَتل قنّاص فلسطيني جنديا إسرائيليا خلال الفترة نفسها.

ويعاني سكان قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ سنوات، وبات شخص من أصل إثنين في القطاع تحت عتبة الفقر، في حين وصلت نسبة البطالة الى 53% من السكان، وترتفع لدى الشبان الى 70%، بحسب البنك الدولي.

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