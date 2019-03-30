هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 09:43 م

عسكري من بوركينا فاسو بالقرب من منجم تامباو في 05 نيسان/ابريل 2015

قتل ثلاثة مدنيين في بوركينا فاسو فجر السبت في هجوم جهادي استهدف مدينة ينديريه في غرب البلاد على بعد حوالى 20 كلم من الحدود مع ساحل العاج، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني إنّ "ينديريه تعرّضت فجر السبت قرابة الساعة الثانية لهجوم شنّته مجموعة مسلّحين. لقد قتل ثلاثة مدنيين كانوا يستقلّون سيارة نقل مشترك".

وأضاف المصدر أنّ المهاجمين هم "إرهابيون" جهاديون، مشيراً إلى أنّ "قوات الأمن قتلت إثنين من المهاجمين لدى تصديها لهم، ولم يسقط أي ضحية في صفوف قوات الأمن".

وبحسب مصدر أمني آخر فإنّ "مدنيين إثنين آخرين على الأقل أصيبا بالرصاص في الهجوم".

وفي مطلع آذار/مارس الجاري تعرّض مركز الدرك في ينديريه لهجوم مسلّح لم يوقع إصابات.

والخميس قتل أربعة دركيين في هجوم استهدف مركزهم في بلدة باراني في مقاطعة كوسي الحدودية مع مالي.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات جهادية تتزايد وتيرتها وتشتدّ دمويتها وقد امتدّت إلى مناطق عدّة علاوة على العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في ستّ من المناطق الـ 13 في البلاد.

وخلّفت هذه الهجمات أكثر من 300 قتيل في أربع سنوات.

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