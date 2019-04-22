هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 12:04 م

الملياردير الدنماركي أندرز بوفلسن وزوجته في 27 ايار/مايو 2018 في كوبنهاغن

قتل ثلاثة من أولاد الملياردير الدنماركي أندرز بوفلسن الأربعة، صاحب مجموعة بيست سيلر للملابس الجاهزة والمساهم الرئيسي لعلامة أسوس التجارية للمبيعات الالكترونية، في الاعتداءات التي هزت سريلانكا الأحد وأوقعت 290 قتيلا، كما أعلن الإثنين المتحدث باسم المجموعة.

وذكر الاعلام الدنماركي أن أندرز بوفلسن كان يمضي إجازة في سريلانكا برفقة زوجته وأولادهما الأربعة لدى وقوع الاعتداءات.

وقال جيسبر ستوبكيير المسؤول الاعلامي لدى بيست سيلر لفرانس برس "نطلب احترام الحياة الخاصة للأسرة وليس لدينا أي شيء آخر نقوله".

ولم يكشف سن الأولاد.

وكان بوفلسن (46 عاما) ورث مجموعة بيست سيلر عن والديه ميريتي وترولز بعد تأسيسها في 1975.

والمجموعة التي تملك حوالى ثلاثة آلاف نقطة بيع في 70 بلدا تضم أيضا العلامات التجارية فيرو مودا وأونلي وجاك أند جونز.

وهو أيضا المساهم الرئيسي للعلامة التجارية البريطانية "أسوس" ويملك أسهما لدى "زالاندو" الأخصائي الألماني للبيع على الانترنت.

وكانت وقعت الأحد ثمانية انفجارات في سريلانكا. وخلال ساعات زرعت القنابل الموت في أربعة فنادق وثلاث كنائس خلال قداس عيد الفصح في نقاط عدة من الجزيرة جنوب آسيا.

بحسب حصيلة جديدة رسمية نشرت الإثنين قتل 290 شخصا وأصيب 500 بجروح. وقتل عشرات من الأجانب في هذا البلد الذي يجذب السياح لشواطئه الرائعة وطبيعته الخضراء.

وأعلنت قوات الأمن الإثنين اعتقال 24 شخصا.

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