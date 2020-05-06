هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2020 06:52 ص

عناصر من الحرس الثوري الايراني خلال عرض عسكري في طهران، في 22 ايلول/سبتمبر 2020

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مجموعة "مناهضة للثورة" في محافظة كردستان بغرب البلاد الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا).

وأعلنت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري "استشهاد الكولونيل شكيبة سليمي واثنين من مقاتلي الاسلام الشجعان هما جعفر نزمبور وماجد شكري بعد قتال وقتل عدد من العناصر المضادة للثورة".

وأوضح البيان أن الاشتباك وقع بالقرب من بلدة ديواندره بدون ذكر تفاصيل عن المجموعة.

وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.

وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن تشييع القتلى الثلاثة سيجري صباح الأربعاء مع مراعاة القواعد الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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