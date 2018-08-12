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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 06:37 ص 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:37

مشهد عام للعاصمة الأردنية عمان في 08 حزيران/يونيو 2018

اعلنت وزيرة الدولة الاردنية لشؤون الاعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الاحد ان ثلاثة "إرهابيين" قتلوا واعتقل خمسة آخرون خلال مداهمة قوات أمنية لمبنى تحصنت فيه مجموعة يشتبه بضلوعها في هجوم استهدف دورية أمنية في غرب عمان الجمعة.

وقالت غنيمات في بيان "تم العثور على جثث ثلاثة ارهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار" الذي تمت مداهمته مساء امس السبت في منطقة نقب الدبور في السلط (30 كلم شمال غرب عمان).

وأشارت إلى اصابة أحد عناصر الأمن بجروح، موضحة أن "حالته العامّة حرجة".

وقالت غنيمات إن "عدد الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم خلال عملية المداهمة في السلط أرتفع الى خمسة"، بعدما كانت قد أعلنت مساء السبت اعتقال ثلاثة "ارهابيين".

وأوضحت أن "عمليات التمشيط لا زالت مستمرة".

وذكرت مصادر طبية أن 11 شخصا اصيبوا بجروح خلال العملية بينهم عسكريين ومدنيين من سكان المبنى الذي داهمته قوات الأمن في السلط، بينهم مسنين ونساء واطفال.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت السبت مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كلم غرب عمان.

وبعيد ذلك، أعلنت غنيمات إن "الاجهزة الامنية المختصة نفذت مداهمة لموقع خلية ارهابية" في مدينة السلط "بعد الاشتباه بتورطها في حادثة الفحيص الارهابية"

وأوضحت أن "المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا باطلاق نار كثيف تجاه القوة الامنية المشتركة وقاموا بتفجير المبنى الذي قاموا بتفخيخه في وقت سابق ما أدى الى انهيار اجزاء منه خلال عملية الاقتحام".

ويشارك الاردن في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي شن ضربات جوية على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وشهد الأردن أربعة اعتداءات دامية في 2016 أدت الى سقوط عدد من عناصر الاجهزة الامنية وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن أثنين منها.

كما اعلنت السلطات احباط مخططات اخرى لتنظيم الدولة الاسلامية في البلاد في 2016.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب