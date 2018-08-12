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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 07:58 ص 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:58

اعلنت السلطات الأردنية مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة "ارهابيين" خلال مداهمة قوات أمنية لمبنى تحصنت بداخله مجموعة يشتبه بضلوعها في هجوم استهدف دورية في غرب عمان الجمعة بينما تشهد المملكة من حين لآخر هجمات يرتكبها جهاديون.

وكانت أجهزة الأمن الأردنية داهمت موقع "خلية ارهابية" في مدينة السلط، يشتبه بتورطها في انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان.

وأدى الهجوم على هذه الدورية التي كانت مكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الجمعة، إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين، كما ذكرت وزارة الداخلية الأردنية.

وأعلنت السلطات السبت مقتل ثلاثة من رجال الامن واصابة رابع بجروح خطيرة خلال عملية المداهمة مساء امس السبت في منطقة نقب الدبور في السلط (30 كلم شمال غرب عمان).

وقالت وزيرة الدولة الاردنية لشؤون الاعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان الأحد إن "عدد الشهداء ارتفع الى اربعة من قوات الامن المشتركة في العملية الامنية".

وكانت غنيمات ذكرت أن "المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا باطلاق نار كثيف تجاه القوة الأمنية المشتركة وقاموا بتفجير المبنى الذي قاموا بتفخيخه في وقت سابق ما أدى الى انهيار اجزاء منه خلال عملية الاقتحام".

وأكدت الأحد "العثور على جثث ثلاثة ارهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار" الذي تمت مداهمته.

وتستخدم السلطات بشكل عام صفة "الارهابيين" للحديث عن الجهاديين الذين نفذوا عددا من الهجمات في الأردن. وقد شهدت المملكة منذ 2016 أربعة اعتداءات أدت الى سقوط عدد من عناصر الاجهزة الامنية وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته أثنين منها.

وقالت غنيمات إن "عدد الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم خلال عملية المداهمة في السلط أرتفع الى خمسة"، بعدما كانت قد أعلنت مساء السبت اعتقال ثلاثة "ارهابيين". وتحدثت عن "ضبط أسلحة اوتوماتيكية" في المبنى.

وأوضحت أن "عمليات التمشيط لا زالت مستمرة". وقالت "في هذه الاثناء تتحرك آليات الدفاع المدني المتخصّصة لتقصّي الوضع داخل المبنى وفحص الانقاض".

ودعت غنيمات المواطنين الى "الابتعاد" عن المبنى حيث وقعت المداهمة الامنية، مشيرة الى ان "المنزل معرض للانهيار في أي لحظة".

وبحسب غنيمات فان "المبنى آيل للسقوط وسيتم هدمه لتجنب مخاطر الانهيار المفاجىء".

- "عمل جبان" -

ظهرت في لقطات مباشرة بثتها قنوات محلية اردنية قوات أمنية تقوم بعمليات تمشيط للمبنى المؤلف من اربعة طوابق وانهارت اجزاء كبيرة منه، ترافقها فرق هندسية واخرى تابعة للدفاع المدني.

وشوهدت سيارات الشرطة وسيارات اسعاف تحيط بالمبنى بالاضافة الى جرافات يبدو انها ستقوم بإزالة بقية اجزاء المبنى.

وذكرت مصادر طبية أن 11 شخصا اصيبوا بجروح خلال العملية من عسكريين ومدنيين من سكان المبنى.

من جهته، أصدر النائب العام في محكمة امن الدولة قرارا ب"عدم تداول أي أسماء مرتبطة بقضية مداهمة السلط حفاظا على سير مجريات العملية وعدم التأثير عليها"، مؤكدا ضرورة "الالتزام بما يصدر عن الناطق الرسمي للحكومة تحت طائلة المسؤولية".

وذكرت وكالة الانباء الرسمية أن الحكومة شكلت خلية أزمة تضم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية "للوقوف على آخر تطورات العملية الامنية" في مدينة السلط. وأضافت ان الخلية لا تزال منعقدة.

ودان رئيس الوزراء عمر الرزاز السبت الهجوم على الدورية قائلا ان "هذا العمل الجبان لن ينال من عزم الأردن، بل سيزيده قوّة ومنعة، وإصراراً على التمسك بقيمه الراسخة، ووحدته الوطنيّة".

واضاف ان "الأردن سيبقى دوماً في مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم والأفكار الظلاميّة التي تستهدف حياة الأبرياء وتحاول تقويض الأمن والاستقرار"، مشددا على "عدم التهاون في ملاحقة الإرهابيين وحملة الأفكار الهدّامة أينما كانوا".

من جانبها، نددت الولايات المتحدة ب"الاعمال الارهابية" التي شهدها الاردن خلال اليومين الماضيين، مؤكدة وقوفها الى جانب المملكة. وقالت السفارة الأميركية في بيان إنها "تدين بشدة الهجوم على أفراد الأمن في الفحيص يوم 10 آب/اغسطس والأعمال الإرهابية التي تلت ذلك في السلط يوم 11 آب/اغسطس".

واضاف البيان ان "الولايات المتحدة تقف مع الأردن في وجه هذه الأعمال الأرهابية وتؤكد تصميمنا المشترك في مكافحة آفة الارهاب".

ويشارك الاردن في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي شن ضربات جوية على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

كما اعلنت السلطات احباط مخططات اخرى لتنظيم الدولة الاسلامية في البلاد في 2016.

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