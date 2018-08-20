مقتل جزائري مسلح بسكين خلال مهاجمته أحد مراكز الشرطة في اسبانيا
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رجال شرطة أمام مبنى يضم شقة جزائري هاجم مراكزا للشرطة بسكين نقبل أن يقتل في منطقة كاتالونيا في 20 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أعلنت الشرطة الإسبانية أن جزائريا يبلغ من العمر 29 عاما كان مسلحاً بسكين، قُتل الاثنين أثناء مهاجمته مركزاً للشرطة في كورنيا دي يوبريغات بالقرب من مدينة برشلونة في شمال شرق البلاد.
وأفادت شرطة اقليم كاتالونيا في تغريدة على "تويتر" أن "رجلاً مسلحاً بسكين دخل إلى مركز الشرطة في كورنيا لمهاجمة عناصر الشرطة. تم إطلاق النار على المهاجم".
وقالت مصادر أمنية في جهاز مكافحة الإرهاب إن الرجل كان يقيم في بلدة كورنيا، دخل إلى المفوضية وهو يهتف "الله أكبر"، قبل ان يقتل في بهو المركز.
وجرى ذلك قبيل الساعة السادسة (04,00 ت غ) كما قالت الشرطة. وذكر مراسل لوكالة فرانس برس أن جثته سحبت من مفوضية الشرطة حوالى الساعة 08,15 ت غ.
من جهة أخرى، توجه عدد من عناصر الشرطة إلى منزل المهاجم.
ووقعت الحادثة بعد أيام من مرور الذكرى الأولى للاعتداءات التي شهدتها كاتالونيا.
وقتل 16 شخصا في 17 آب/اغسطس 2017 عندما دهست شاحنة المارة في شارع راس رامبلا وسط برشلونة وفي اعتداء بالسكين استهدف منتج كامبريلس القريب.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداءات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب