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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 09:42 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:42

قتل جنديان مصريان وثمانية جهاديين في الحملة التي يقوم بها منذ التاسع من شباط/فبراير الجيش المصري بوسط وشمال سيناء لملاحقة جهاديي الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية، بحسب بيان نشرته القوات المسلحة الثلاثاء.

واكد البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك ان العمليات أسفرت "خلال الايام الماضية" عن "القضاء على عدد 8 فرداً تكفيرياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء".

واضاف البيان انه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد (2) مجند وأصيب ضابط و3 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".

واكد البيان انه تم القاء القبض على "64 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

ولا يُسمح للصحافيين والمنظمات غير الحكومية بدخول مناطق العمليات.

وقبل أسبوع قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

واكدت المنظمة ومقرها في نيويورك في تقرير نشر على موقعها أن "أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في كانون الثاني/يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014".

لكن المتحدث العسكري المصري أكد ان "حجم التعويضات للاهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (50 مليون دولار)".

واشار الى "قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والإحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات (...) وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للاهالي".

منذ 2013، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب