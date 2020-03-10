هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 08:20 م

عسكري أوكراني يطلق النار على انفصاليين موالين لروسيا أثناء معارك ليلية على الجبهة الأمامية قرب نوفولوغانسك في منطقة دونيتسك في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

قتل جنديان أوكرانيان وأصيب تسعة آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت الثلاثاء بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، في ثاني "تصعيد" من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان إنّ الانفصاليين استهدفوا شاحنة عسكرية بصواريخ مضادّة للدبابات لدى مرورها بالقرب من قرية بيسكي القريبة من دونيتسك، أحد معاقل المتمردين.

وأوضح المتحدّث باسم الجيش أولكساندر موتوزيانيك إنّ الهجوم أسفر عن مقتل جندي على الفور وإصابة تسعة آخرين ما لبث أن توفي أحدهم متأثراً بجروحه.

وأضاف أنّه في هجوم ثان وقع في منطقة أخرى أصيب جندي ثالث بنيران الانفصاليين.

وقال موتوزياياك "هناك تصعيد في قطاع" على خط الجبهة.

وبحسب كييف، فقد انتهك الانفصاليون الهدنة الحالية تسع مرات بإطلاقهم خصوصاً قذائف هاون من عيار 120 ملم.

من جهتهم اتّهم الانفصاليون كييف بقصف الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، وفقاً لوكالة "دان" الناطقة باسمهم.

وهذا ثاني تصعيد للعنف خلال ثلاثة أسابيع في شرق أوكرانيا، بعد أشهر من الهدوء الذي ساد عقب انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا في نيسان/أبريل.

وأسفرت الحرب في شرق أوكرانيا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص وتشريد نحو 1,5 مليون شخص منذ بدايتها في عام 2014.

وأدّت اتفاقات سلام وقّعت في 2015 إلى الحدّ من العنف بشكل كبير، لكنّ التسوية السياسية متعثّرة. وتتّهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمرّدين عسكرياً وهو ما تنفيه موسكو.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك