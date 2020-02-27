هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 05:16 ص

آليات عسكرية تابعة لفصائل مقاتلة مدعومة من تركيا في قرية بنش بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا في 26 شباط/فبراير 2020

قُتل جنديان تركيان وجرح اثنان آخران في ضربة جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.

وردت تركيا التي تدعم فصائل مسلحة في المنطقة، فورا على الهجوم بضرب "أهداف للنظام" السوري، وفق ما ذكرت الوزارة على تويتر.

وبمقتل الجنديين يرتفع إلى 19 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا بنيران النظام السوري في إدلب هذا الشهر.

وتشن دمشق مدعومة بضربات جوية روسية هجوما لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة.

وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم منذ كانون الأول/ديسمبر في أكبر نزوح منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل قرابة تسع سنوات.

وتسببت الهجمات على القوات التركية بتوتر بين روسيا حليفة النظام، وتركيا.

وحضت أنقرة النظام السوري على التراجع قبل نهاية شباط/فبراير إلى ما وراء مواقع عسكرية أقامتها في إدلب.

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون روس، جولة ثانية من المحادثات مع نظرائهم الأتراك الخميس.

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